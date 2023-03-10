​Тен Хаг объяснил, почему Вегхорст много играет

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегхорст забил гол в четверг вечером в матче Лиги Европы против «Бетиса». Для нидерландца это был первый гол с января. Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг объяснил, почему Вегхорст регулярно попадал в стартовый состав, несмотря на отсутствие голов.

«Вегхорст физически способен проводить много матчей. Он хорошо играет и хорошо восстанавливается. Я ожидаю, что он будет много играть, но очевидно, что травма Антони Марсьяля – главная причина, по которой Вегхорст почти каждую игру проводил от начала и почти до конца», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.