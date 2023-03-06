Рэшфорд – о поражении 0:7 от «Ливерпуля»: «Мы не должны позволить, чтобы это повлияло на ход сезона»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Ливерпуля» со счётом 0:7 на «Энфилде».

«Жаль, что мы не можем сыграть этот матч сегодня и правильно распорядиться своими силами. Результат есть результат, мы ничего не можем с этим поделать. Мы не должны позволить, чтобы этот разгром повлиял на ход сезона. Мы должны объединиться и верить в процесс», – написал Рэшфорд в социальных сетях.

Напомним, Рэшфорд в нынешнем сезоне отметился 14 голами и 3 ассистами в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. Контракт нападающего с «Манчестер Юнайтед»действует до 2024 года.