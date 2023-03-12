Манчестер Юнайтед - Саутгемптон: где смотреть прямую трансляцию онлайн

В 27-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Саутгемптон». Для «красных дьяволов» это будет шестой домашний матч из последних семи, при этом у коллектива Эрика тен Хага отличные результаты на всех фронтах, за исключением жуткой осечки с «Ливерпулем» (0:7). «Святые» остаются на дне таблицы, хотя и начали побеждать. Тем не менее, сегодня у них откровенно мало шансов на «Олд Траффорд».

В 17:00 показ матча на «Сетанта Спортс Казахстан», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.