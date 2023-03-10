Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тен Хага признали лучшим тренером месяца в АПЛ

10 Марта 2023 • 15:28 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Саутгемптон
1 1.33 X 5.10 2 9.50
12.03 17:00

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг был признан лучшим тренером февраля в Английской премьер-лиге. В прошлом месяце в чемпионате Англии «красные дьяволы» провели четыре матча. В них команда отпраздновала три победы при одной ничьей. Нашумевшее поражение от «Ливерпуля» со счётом 0:7 пришлось уже на март.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Арсенала» команда Эрика тен Хага отстаёт на 14 зачётных баллов при игре в запасе.

Ближайшую игру чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт 12 марта – против «Саутгемптона».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД САУТГЕМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.03.23 в 15:30
Борнмут Борнмут
Ливерпуль Ливерпуль
6.40 5.00 1.46
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Марта
16:13 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готовит 60 млн евро на трансфер форварда «Челси»
16:10 · Англия. Премьер-лига
Хаманн – о возможном камбэке «Ливерпуля» против «Реала»: «В футболе ничего нельзя исключать»
15:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Арсенал» – главные претенденты на трансфер Макаллистера
15:32 · Англия. Премьер-лига
​Клоппа удивило решение Фирмино уйти
15:28 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хага признали лучшим тренером месяца в АПЛ
15:12 · Англия. Премьер-лига
​Рэшфорд повторил рекорд Салаха
14:59 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорда снова признали лучшим игроком месяца в АПЛ
14:57 · Англия. Премьер-лига
Фирмино может присоединиться к Роналду в «Аль-Насре»
14:53 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» нацелился на полузащитника «Интера»
14:52 · Англия. Премьер-лига
Скоулз: «Не люблю оправдания, но «Ливерпуль» забил «Манчестер Юнайтед» 7 голов из 8 ударов в створ»
14:42 · Англия. Премьер-лига
​Галлас возмущён нынешними ценниками игроков
14:40 · Англия. Премьер-лига
Ферлан Менди может покинуть «Реал», в нём заинтересованы клубы из АПЛ и Серии А
14:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» помимо Кейна рассматривает ещё двух форвардов
13:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет продать Марсьяля летом
13:43 · Англия. Премьер-лига
Грилиш – лучший игрок «Манчестер Сити» в феврале
Все новости
Рекомендуем