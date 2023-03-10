​Тен Хага признали лучшим тренером месяца в АПЛ

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг был признан лучшим тренером февраля в Английской премьер-лиге. В прошлом месяце в чемпионате Англии «красные дьяволы» провели четыре матча. В них команда отпраздновала три победы при одной ничьей. Нашумевшее поражение от «Ливерпуля» со счётом 0:7 пришлось уже на март.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Арсенала» команда Эрика тен Хага отстаёт на 14 зачётных баллов при игре в запасе.

Ближайшую игру чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт 12 марта – против «Саутгемптона».