Поражение от «Ливерпуля» стало крупнейшим для «МЮ» в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сегодня вечером потерпел унизительное поражение от «Ливерпуля» на «Энфилде» - 0:7. Таким образом, «манкунианцы» повторили результат трёх самых крупных поражений в клубной истории, каждое из них «МЮ» потерпел с аналогичным счётом.

Так, в декабре 1931 года «красные дьяволы» проиграли 0:7 «Вулверхэмптону», в декабре 1930 года «Астон Вилле» и в апреле 1926 года «Блэкберну». С момента учреждения Английской премьер-лиги в 1992 году «манкунианцы» не проигрывали с более крупным счётом, оформив самое крупное поражение в истории АПЛ.

Напомним, что по дублю в сегодняшнем безумном матче оформили Коди Гакпо, Мохамед Салах и Дарвин Нуньес, седьмой гол в ворота подопечных Эрика тен Хага забил Роберто Фирмино.