Скоулз: «Не люблю оправдания, но «Ливерпуль» забил «Манчестер Юнайтед» 7 голов из 8 ударов в створ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз постарался объяснить, почему его команда на прошлой неделе проиграла «Ливерпулю» с разгромным счётом 0:7 на «Энфилде».

«Не люблю оправдания, но «Ливерпуль» забил «Манчестер Юнайтед» 7 голов из 8 ударов в створ. В воскресенье команда казалась разбитой. Думаю, это была очень странная игра», – сказал Скоулз в эфире BT Sports.

Напомним, «красные дьяволы» вчера слегка реабилитировались за поражение от «Ливерпуля», разгромив в ⅛ финала Лиги Европы «Бетис» со счётом 4:1. Манкунианцы под руководством Эрика тен Хага ранее уже взяли Кубок лиги.