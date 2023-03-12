Тен Хаг: «Мои комплименты команде»

В матче двадцать седьмого тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» рано остался вдесятером после удаления Каземиро, однако смог выстоять против «Саутгемптона». Эрик тен Хаг, наставник «Манчестер Юнайтед», похвалил свою команду за продемонстрированный характер. Также он считает, что его команда должна была заработать пенальти.

- Мои большие комплименты команде. Они проявили свой характер. Пришлось долго играть вдесятером. Заработали очко. Мы должны были заработать пенальти, он был вне всяких сомнений, не понимаю, почему не вмешался VAR, - цитирует тен Хага Sky Sports..