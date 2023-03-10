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Кейн – главная цель «МЮ» на лето

10 Марта 2023 • 02:13 Комментировать
Тоттенхэм
...
Ноттингем Форест
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11.03 18:00

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн возглавляет список трансферных интересов «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» не первый месяц называются в числе претендентов на 29-летнего игрока, чей контракт со «шпорами» истекает в 2024 году. По сведениям The Guardian, именно Кейн на данный момент является главной целью «Манчестер Юнайтед» на предстоящее трансферное окно. Эрик тен Хаг хотел бы видеть в своей команде нового форварда, поскольку аренда Ваута Вегхорста завершится по окончании сезона.

Трансферная стоимость Гарри Кейна, согласно оценке Transfermarkt, составляет 90 млн евро. Футболист отметился 20 голами в 37 матчах текущей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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