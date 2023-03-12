«Манчестер Юнайтед» сыграет против «Саутгемптона» в чёрных траурных повязках

В матче двадцать седьмого тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет в домашнем матче «Саутгемптон». Подопечные Эрика тен Хага сыграют в этом матче в черных траурных повязках из-за неожиданной смерти 57-летнего Яна Стерлинга - большого поклонника клуба, который не просто болел за него, но и обеспечивал связь между официальными лицами клуба и сообществом болельщиков.

- Это очень грустная новость для всех нас и для тех, кто знал Яна, - сообщил исполнительный директор клуба Ричард Арнольд.

Следить за событиями игры между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.