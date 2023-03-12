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«Манчестер Юнайтед» - «Саутгемптон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

12 Марта 2023 • 16:30 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Саутгемптон
1 2.85 X 2.20 2 4.05
2-й тайм

В 27-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед0:0Саутгемптон
Де Хеа ДавидУан-Биссака АаронВаран РафаэльМартинес Лисандро  10'Шоу ЛюкКаземиро Карлос  34'АнтониСанчо ДжедонФернандеш БрунуРэшфорд МаркусВегхорст Ваут 44' (Мактоминай Скотт ( 44')
Запасные: Гарначо АлехандроМарсьяль АнтониМагуайр ГарриПельистри ФакундоМайну КоббиХитон ТомМаласиа ТиреллФред СантосДалот Диогу
Базуну ГэвинУокер-Питерс КайлБеднарек ЯнБелла-Кочап АрмельПерро РоменУорд-Праус ДжеймсЛавия РомеоУолкотт ТеоАлькарас Карлос 55' (Армстронг Стюарт ( 55') Сулемана КамалдинАдамс Че
Запасные: Маккарти АлексДиалло ИбраимаЭльюнусси МохамедСалису МохаммедАрмстронг АдамЧалета-Цар ДуеОнуачу ПолМара Секу
12 марта. Стадион "Олд Траффорд".
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Саутгемптон Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД САУТГЕМПТОН
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