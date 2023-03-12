«Манчестер Юнайтед» - «Саутгемптон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 27-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Манчестер Юнайтед - Саутгемптон
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Протокол игры
Де Хеа Давид•Уан-Биссака Аарон•Варан Рафаэль•Мартинес Лисандро• 10'Шоу Люк•Каземиро Карлос• 34'Антони•Санчо Джедон•Фернандеш Бруну•Рэшфорд Маркус•Вегхорст Ваут44' (Мактоминай Скотт (44')
Базуну Гэвин•Уокер-Питерс Кайл•Беднарек Ян•Белла-Кочап Армель•Перро Ромен•Уорд-Праус Джеймс•Лавия Ромео•Уолкотт Тео•Алькарас Карлос55' (Армстронг Стюарт (55') •Сулемана Камалдин•Адамс Че
12 марта. Стадион "Олд Траффорд".
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