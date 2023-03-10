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«Манчестер Юнайтед» хочет продать Марсьяля летом

10 Марта 2023 • 13:56 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Саутгемптон
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12.03 17:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль с большой долей вероятности покинет свою команду грядущим летом. По информации от инсайдера Самуэла Лакхёрста, руководство «красных дьяволов» хочет избавиться от француза.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг больше не видит Антони частью своего проекта в будущем, хотя летом француз получил поддержку от тренера, благодаря чему остался на этот сезон.

Напомним, по ходу нынешней кампании Марсьяль раз за разом получал новые травмы, из-за чего пропустил большую часть матчей своей команды. На счету Антони три гола и два ассиста в 9 матчах нынешнего розыгрыша АПЛ.

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Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД САУТГЕМПТОН
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