Тен Хаг: «Бруну Фернандеш должен лучше контролировать эмоции»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался по поводу капитана команды Бруну Фернандеша, которого нередко обвиняют в нестабильных выступлениях. Нидерландский наставник считает, что Бруну в некоторые моменты стоит быть сдержаннее в проявлении своих эмоций.

- Его эмоции - это оружие, но иногда они слишком сильны. Ему надо иногда показывать, что он может контролировать свои эмоции, - цитирует слова тен Хага BBC Sport.

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