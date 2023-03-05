Тен Хаг потерпел крупнейшее поражение в тренерской карьере

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сегодняшним воскресным вечером потерпел крупнейшее поражение в своей тренерской карьере за 481 проведённый на тренерском мостике команды официальный матч. Об этом сообщают аналитики Opta.

Напомним, что сегодня его «МЮ» потерпел унизительный разгром от «Ливерпуля» на «Энфилде» - 0:7. Это поражение стало одним из крупнейших в истории «красных дьяволов», а семь голов в матче «манкунианцы» пропустили впервые за 63 года.

Отметим, что до встречи с «Ливерпулем» «МЮ» провёл отличную серию под руководством тен Хага, одержав в 11 матчах девять побед и две ничьих. Одна из побед – в финале Кубка лиги над «Ньюкаслом».