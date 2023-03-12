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​Каземиро получил красную карточку в матче «Манчестер Юнайтед»

12 Марта 2023 • 17:40 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
0:0
Саутгемптон
1 2.85 X 2.20 2 4.05
2-й тайм

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проводит домашний матч Премьер-лиги против «Саутгемптона». По ходу первого тайма команда Эрика тен Хага осталась в меньшинстве. Красную карточку за грубый подкат получил полузащитник Каземиро.

Сначала арбитр Энтони Тейлор показал Каземиро жёлтую карточку, но затем он получил сигнал от ВАР. Переоценив ситуацию на повторе, рефери заменил предупреждение для Каземиро на удаление.

«Манчестер Юнайтед» остался вдесятером при счёте 0:0.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном» можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Каземиро
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД САУТГЕМПТОН
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Комментарии (2)
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Allegro
12 Марта 2023 в 18:08
Эти каземиры только за реал хорошо играют, а как в другую команду переходят так куда у них только все девается. Этот реал прям как фабрика по производству мыльных пузырей - пока за реал играют все ок, как в другую команду перешли их как будто подменяют. За реал так надо было паршиво играть.
FORZAYOU
12 Марта 2023 в 18:14
Да ладно, за манюню он нормально играет, подчищает за днорями
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