​Каземиро получил красную карточку в матче «Манчестер Юнайтед»

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проводит домашний матч Премьер-лиги против «Саутгемптона». По ходу первого тайма команда Эрика тен Хага осталась в меньшинстве. Красную карточку за грубый подкат получил полузащитник Каземиро.

Сначала арбитр Энтони Тейлор показал Каземиро жёлтую карточку, но затем он получил сигнал от ВАР. Переоценив ситуацию на повторе, рефери заменил предупреждение для Каземиро на удаление.

«Манчестер Юнайтед» остался вдесятером при счёте 0:0.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном» можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.