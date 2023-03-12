Де Хеа: «Мы должны были победить»

В домашнем матче двадцать седьмого тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» рано остался вдесятером после удаления Каземиро, однако смог выстоять против «Саутгемптона». Испанский вратарь Давид де Хеа недоволен результатом, но он понимает, что причиной стало раннее удаление бразильского полузащитника.

- Мы должны были выигрывать сегодня, но потеряли из-за удаления футболиста. После этого было трудно забить. С другой стороны, мы смогли проявить хороший характер. Надо довольствоваться заработанным очком и двигаться вперед, дальше, - цитирует слова де Хеа Sky Sports.