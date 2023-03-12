Голкипер «Саутгемптона»: «Мы можем противостоять любому сопернику»

В матче двадцать седьмого тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» рано остался вдесятером после удаления Каземиро, однако смог выстоять против «Саутгемптона». Голкипер «Саутгемптона» Гэвин Базуну считает, что матч стал доказательством того, что его команда может противостоять любому сопернику.

- Еще несколько месяцев тому назад мы бы точно проиграли такой матч. Но сейчас мы получили очко и я надеюсь, что мы будем развивать наши успехи. Сегодня мы доказали, что можем сражаться против любой команды, и нам просто надо продолжать в том же духе, - цитирует слова Базуну Sky Sports.