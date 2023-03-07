«МЮ» провёл переговоры по трансферу полузащитника «Брайтона»

«Манчестер Юнайтед» нацелился на трансфер полузащитника «Брайтона». Как сообщает журналист Бен Джейкобс, «красные дьяволы» грядущим летом хотят приобрести Алексиса Макаллистера, который в декабре стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Манкунианцы уже провели переговоры по трансферу хавбека.

По информации от источника, 65 миллионов евро должно быть достаточно для осуществления сделки. Помимо «Манчестер Юнайтед», в услугах Макаллистера также заинтересованы такие клубы, как «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

На счету Алексиса шесть голов и одна результативная передача в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.