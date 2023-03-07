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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«МЮ» провёл переговоры по трансферу полузащитника «Брайтона»

07 Марта 2023 • 17:01 Комментировать
Лидс
...
Брайтон
11.03 18:00

«Манчестер Юнайтед» нацелился на трансфер полузащитника «Брайтона». Как сообщает журналист Бен Джейкобс, «красные дьяволы» грядущим летом хотят приобрести Алексиса Макаллистера, который в декабре стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Манкунианцы уже провели переговоры по трансферу хавбека.

По информации от источника, 65 миллионов евро должно быть достаточно для осуществления сделки. Помимо «Манчестер Юнайтед», в услугах Макаллистера также заинтересованы такие клубы, как «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

На счету Алексиса шесть голов и одна результативная передача в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брайтон Алексис Макаллистер
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