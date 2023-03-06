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Тен Хаг – о разгроме 0:7 от «Ливерпуля»: «В первом тайме мы были лучшей командой»

06 Марта 2023 • 11:55 Комментировать (2)
Борнмут
...
Ливерпуль
11.03 15:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарии по поводу вчерашнего поражения своей команды «Ливерпулю» на «Энфилде» со счётом 0:7. Тренер считает, что в первом тайме «красные дьяволы» смотрелись лучше своих соперников.

«Чем эта игра отличается от выезда к «Брентфорду», которому мы проиграли 0:4? Разница огромная. В матче против «Манчестер Юнайтед» мы хорошо играли в первом тайме. Думаю, в этот отрезок мы были лучшей командой на поле», – заявил тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, к перерыву вчерашнего матча счёт был всего 1:0 в пользу «Ливерпуля». Остальные 6 мячей мерсисайдцы забили уже во второй половине встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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БОРНМУТ ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (2)
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CHegevarra007
06 Марта 2023 в 13:43
Максимум 10 минут наберётся моментов неплохих, всё остальное - полный пердив
ингерман
06 Марта 2023 в 13:03
ай дзен-хаг не отчаевайси.. ты на правельнам пути.. к гримпенскаму балоту.. как там сказав наш цЫганский класиикус - каготок увяз усей муму прапасць?.. эх! жалка-а-а-а! А-ха-ха-ха!)))
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