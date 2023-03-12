Тен Хаг: «Нельзя давать Уорду-Праусу пробивать штрафные»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг призвал своих подопечных не давать возможности Джеймсу Уорду-Праусу возможности пробить штрафной. Напомним, сегодня «красным дьяволам» предстоит сыграть с «Саутгемптоном» в чемпионате Англии.

«Нельзя давать Уорду-Праусу пробивать штрафные с выгодной позиции, потому что у него отличная реализация. Это одна из главных проблем в матчах против «Саутгемптона». У нас есть хороший голкипер, но рисковать нельзя», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

За свою карьеру Джеймс Уорд-Праус забил 16 штрафных ударов. У англичанина лучший процент реализации стандартов в топ-5 европейских чемпионатах начиная с 2012 года.