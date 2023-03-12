Селлес: «Мы довольны очком»

В матче двадцать седьмого тура английского чемпионата «Манчестер Юнайтед» рано остался вдесятером после удаления Каземиро, однако смог выстоять против «Саутгемптона». Наставник «Саутгемптона» Рубен Селлеш, возглавивший команду после увольнения предыдущего тренера Натана Джонса, признался, что доволен такими итогами игры.

- Мы неплохо играли в равных составах и неплохо играли, оставшись в большинстве. Мы старались выиграть матч. Жаль, что не получилось, но и заработанное очко - тоже очень хорошо. Судейство? Оно бывает разным. Судьи работают под давлением, они тоже люди. Я считаю, что в целом они справляются вполне прилично, - цитирует слова Селлеса Sky Sports.