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Удаление Каземиро подкосило «дьяволов»: последняя команда АПЛ чуть не обыграла «МЮ» на «Олд Траффорд»

12 Марта 2023 • 18:53 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Саутгемптон
окончен

«Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон» сыграли в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 27-го тура АПЛ состоялся двенадцатого марта на легендарном стадионе «Олд Траффорд».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед0:0Саутгемптон
Де Хеа ДавидУан-Биссака АаронВаран РафаэльМартинес Лисандро  10' 90' (Фред Сантос ( 90') Шоу ЛюкКаземиро Карлос  34'Антони 74' (Пельистри Факундо ( 74') Санчо Джедон 73' (Гарначо Алехандро ( 73'Магуайр Гарри 90') Фернандеш БрунуРэшфорд МаркусВегхорст Ваут 44' (Мактоминай Скотт ( 44')
Запасные: Марсьяль АнтониМайну КоббиХитон ТомМаласиа ТиреллДалот Диогу
Базуну ГэвинУокер-Питерс КайлБеднарек ЯнБелла-Кочап АрмельПерро РоменУорд-Праус ДжеймсЛавия РомеоУолкотт Тео 85' (Онуачу Пол ( 85') Алькарас Карлос 55' (Армстронг Стюарт ( 55') Сулемана Камалдин 76' (Мара Секу ( 76') Адамс Че 76' (Армстронг Адам ( 76')
Запасные: Маккарти АлексДиалло ИбраимаЭльюнусси МохамедСалису МохаммедЧалета-Цар Дуе
12 марта. Стадион "Олд Траффорд".

 

Против последней команды АПЛ играл «Манчестер Юнайтед» в 27-м туре. Эрик тен Хаг на статус соперника смотреть не стал, задействовал всех основных исполнителей: Каземиро, Санчо, Бруну Фернандеш, Вегхорст, Антони, Рэшфорд. Максимально боевой состав «красных дьяволов» вышел против «святых», казалось, что проблем быть не должно. Но так только казалось.

Уже с первых минут было видно, что «Саутгемптон» соперника не боится. Команды попеременно владели мячом, «святые» даже атаковали чуть больше. Не было откровенных провалов у аутсайдера, «дьяволам» приходилось напрягаться. Да, первый момент возник по стандарту: Бруну Фернандеш шикарной передачей вскрыл оборону соперника, Маркус Рэшфорд из центра штрафной площади стрелял по воротам, но Базуну выручил.

Следующей волной атаки «дьяволы» накатили после разрезающей передачи Санчо, Базуну опять переиграл Рэшфорда, в этот раз просто опередив форварда. «Святые» ответили довольно простым кроссом Порро, но замыкал его Уолкотт ударом с четырёх метров. Давиду Де Хеа пришлось сделать шикарный сейв, чтобы оставить нули на табло.

А на 33-й минуте случился важнейший эпизод. Каземиро прямой ногой пошёл в подкат и чуть не сломал Алькараса. Рефери сначала показал жёлтую карточку, но на повторе увидел всю жестокость подката и заменил вердикт на прямую красную, удалив Каземиро. «Саутгемптон» и так смотрелся неплохо, а в игре 11 на 10 вообще почувствовал себя уверенно. Со стартом второго тайма «святые» силой забрали инициативу и территорию, а «МЮ» перешёл на игру вторым номером.

Опасными ударами со стандартов козырял Уорд-Прауз. Несколько раз он заставил замирать сердца болельщиков «МЮ», направляя мяч чуть выше «девятки», но для гола точности не хватало. Даже в контратаках жалили «святые»: после неудачного углового «МЮ» Сулемана вывел Уолкотта на свидание с Де Хеа, Тео сильно пробил метров с 13, но не сумел переиграть испанского голкипера, вновь спасшего «дьяволов».

«Манчестер Юнайтед» почти ничем не отвечал, только поучаствовал в проверке каркаса ворот. Бруну Фернандеш метров с 16 метров плотно приложился – Базуну перевёл мяч в штангу. Через две минуты ответ примерно с той же позиции выписал Уокер-Питерс, тут мяч врезался в штангу без помощи голкипера. Нули остались на табло до финального свистка, и больше разочарован таким результатом «Саутгемптон». Можно сказать, что «Манчестер Юнайтед» с трудом удержал ничью в домашнем матче с последней командой АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Манчестер Юнайтед
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