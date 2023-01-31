​Эриксен вернётся в строй только к концу сезона

На минувших выходных «Манчестер Юнайтед» проводил домашний кубковый матч против «Рединга» и победил со счётом 3:1. После игры полузащитник «красных дьяволов» Кристиан Эриксен покидал стадион на костылях. Травма лодыжки, полученная датским футболистом, оказалась достаточно серьёзной. Как сообщает в социальных сетях журналист Саймон Стоун, Эриксен вернётся в строй в конце апреля или в начале мая. Таким образом, датчанин сможет сыграть только в последних матчах нынешнего сезона.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии.