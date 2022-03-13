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«Манчестер Юнайтед» приглашал Хави, но получил отказ

13 Марта 2022 • 06:03 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:2
Тоттенхэм
окончен

Перед тем, как возглавить «Барселону», Хави Эрнандес мог стать главным тренером «Манчестер Юнайтед», однако на полученное предложение ответил вежливым отказом. «Манчестер Юнайтед» расстался с предыдущим тренером, норвежцем Уле Гуннаром Сульшером, как раз перед тем, как и «Барселона» уволила Рональда Кумана.

Настроенный на возвращение в свой родной клуб в качестве наставника, Хави не особо раздумывал над предложением английской стороны, сообщает El Nacional. Он подписал контракт с «Барселоной», рассчитанный до конца сезона 2023/2024.

Ну а «Манчестер Юнайтед» пригласил в качестве временного тренера Ральфа Рангника - считается, что он поработает с клубом до конца сезона, после чего поможет подыскать нового тренера.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Хави Эрнандес Уле Гуннар Сульшер
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