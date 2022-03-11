Почеттино хочет чувствовать себя приоритетным вариантом для «МЮ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино, к которому проявляет интерес «Манчестер Юнайтед», согласится подписать контракт с «красными дьяволами», только если будет чувствовать себя приоритетным вариантом для боссов клуба, сообщает Daily Mail.

По информации источника, специалист хочет вернуться в Англию. Напомним, ранее Почеттино уже работал в АПЛ. Специалист возглавлял лондонский «Тоттенхэм» в сезонах 2014-2019. Также в его английской карьере был «Саутгемптон».

Напомним, сейчас временным тренером «Юнайтед» является Ральф Рангник. По окончании сезона немецкий специалист должен будет занять должность консультанта клуба.

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Юнайдет» к Эрику тен Хагу и Томасу Тухелю.