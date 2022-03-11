Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино хочет чувствовать себя приоритетным вариантом для «МЮ»

11 Марта 2022 • 12:43 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
2.08 3.60 3.40
12.03 20:30

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино, к которому проявляет интерес «Манчестер Юнайтед», согласится подписать контракт с «красными дьяволами», только если будет чувствовать себя приоритетным вариантом для боссов клуба, сообщает Daily Mail.

По информации источника, специалист хочет вернуться в Англию. Напомним, ранее Почеттино уже работал в АПЛ. Специалист возглавлял лондонский «Тоттенхэм» в сезонах 2014-2019. Также в его английской карьере был «Саутгемптон».

Напомним, сейчас временным тренером «Юнайтед» является Ральф Рангник. По окончании сезона немецкий специалист должен будет занять должность консультанта клуба.

Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Юнайдет» к Эрику тен Хагу и Томасу Тухелю.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Марта
12:50 · Англия. Премьер-лига
Nike собирается расторгнуть контракт с «Челси»
12:43 · Англия. Премьер-лига
Почеттино хочет чувствовать себя приоритетным вариантом для «МЮ»
11:48 · Англия. Премьер-лига
Британский министр назвал условие для продажи «Челси»
11:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в Тухеле
10:51 · Англия. Премьер-лига
«Жаль слышать об этом»: Конте высказался о ситуации в «Челси»
10:37 · Англия. Премьер-лига
Роналду недоволен руководством «МЮ» 2
10:26 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хотел бы возглавить «Манчестер Юнайтед»
10:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не делал Погба предложений по поводу нового контракта 1
10:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать нападающего «Лиона» 1
08:53 · Англия. Премьер-лига
Болельщики «Челси» скандировали имя Абрамовича перед матчем с «Норвичем» 2
08:22 · Англия. Премьер-лига
Тухель высказался о ситуации в «Челси»
00:11 · Англия. Премьер-лига
Погба собирается уйти из «МЮ» летом. На игрока претендуют три топ-клуба
00:06 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» обратил внимание на Ришарлисона
10 Марта
23:54 · Англия. Премьер-лига
Конте связался с представителями Видаля
23:32 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Сочувствую «Челси» и Тухелю»
Все новости
Рекомендуем