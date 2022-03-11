Рангник: «Я не знаю, счастлив ли Роналду в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» уклончиво ответил на вопрос о моральном состоянии Криштиану Роналду.

В прессе всё чаще фигурирует информация о недовольстве португальца положением дел в клубе. Ситуация усугубилась после поражения в дерби от «Манчестер Сити», в котором Роналду не сыграл из-за травмы.

В преддверии матча против «Тоттенхэма» временный рулевой «красных дьяволов» заявил, что на данный момент его куда больше волнует физическая готовность звёздного нападающего, чем его настроение.

«Я не спрашивал у Роналду, счастлив ли он, так что я не знаю ответа на этот вопрос. Для меня важно, чтобы он набрал форму. Посмотрим, как и в каком составе мы сыграем завтра», – цитирует Рангника Goal.