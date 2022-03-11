«Манчестер Юнайтед» заинтересован в Тухеле

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приглашении главного тренера «Челси» Томаса Тухеля на фоне санкционных проблем лондонского клуба, сообщает The Telegraph.

По информации источника, санкции в отношении владельца «Челси» Романа Абрамовича могут привести к серьёзным изменениям в команде. Однако на данный момент немецкий наставник полностью сконцентрирован на работе в лондонском клубе и не планирует менять обстановку.

Напомним, ранее британское правительство заморозило все активы российского бизнесмена, из-за чего клуб лишился практически всех своих доходов.

Тухель возглавил «Челси» в январе прошлого года. Под его руководством «аристократы» стали победителями Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, а также выиграли Клубный чемпионат мира.