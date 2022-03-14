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Домашняя победа над «Тоттенхэмом» стала 400-й для «Манчестер Юнайтед» в истории АПЛ

14 Марта 2022 • 09:36 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:2
Тоттенхэм
окончен

В матче 29-го тура Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл дома «Тоттенхэм» со счетом 3:2.

Это победа стала 400-й домашней победой для клуба в истории АПЛ. «МЮ» - первый клуб в истории Премьер-лиги, которому удалось достичь этой отметки.

При этом, 23 победы из 400 были одержаны именно над «Тоттенхэмом». Это тоже рекорд. Ни одна из остальных команд АПЛ не побеждала своего соперника чаще.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятую строчку в таблице чемпионата Англии и продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед
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14.03  23:00 Кристал Пэлас ... Манчестер Сити 10.00 6.00 1.29
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