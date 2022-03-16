На пост тренера «Манчестер Юнайтед» есть 4 кандидата

Британская авторитетная редакция The Guardian сообщила о кандидатах на пост главного тренера в «Манчестер Юнайтед».

По информации источника речь идет о нынешнем главном тренере «Челси» Томасе Тухеле, наставнике «Севильи» Хулене Лопетеги, Эрике тен Хааге из «Аякса» и тренере сборной Испании Луисе Энрике.

Издание называет испанского специалиста самой неоднозначной фигурой в этом списке. В редакции указывают на то, что «МЮ» хочет, чтобы тренер начал полноценно работать с командой с начала сезона-2022/23. В то время, как Энрике хочет руководить Испанией на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Нынешний тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник прекратит тренировать команду в конце сезона и уйдет руководить структурными вопросами команды.

В турнирной таблице «МЮ» идет пятым, набрав 50 очков после 29 туров.