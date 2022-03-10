Роналду тренировался отдельно перед матчем с «Тоттенхэмом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду перед матчем с «Тоттенхэмом» занимался по индивидуальной программе. Об этом сообщает официальный сайт «красных дьяволов».

В то время, как Роналду работал отдельно над восстановлением своей физической формы, в общей группе тренировались Рафаэль Варан и Эдинсон Кавани.

Варан пропустил прошлый матч с «Манчестер Сити» (1:4) из-за коронавируса. Кавани не играл пять последних матчей из-за пахового растяжения.

В текущем сезоне манкунианцы идут на пятом месте турнирной таблицы, опережая «Тоттенхэм», идущий на седьмом месте, на два очка. Однако, у «шпор» есть два матча в запасе.

Матч «Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм» в рамках 29-го тура АПЛ пройдёт 12 марта в 20:30 по московскому времени.