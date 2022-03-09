«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания Левандовски

«Манчестер Юнайтед» может связаться с Робертом Левандовски, если «Бавария» не продлит с ним контракт.

Ранее сообщалось, что «Бавария» планирует продолжить сотрудничество с 33-летним форвардом, но переговоры пройдут позднее. В прессе также появлялась информация о желании Левандовски попробовать силы в испанской Ла Лиге.

Теперь, по данным Bild, свою готовность подписать звёздного поляка выразил английский «Манчестер Юнайтед». Обсуждения могут начаться в том случае, если футболист так и не договорится с мюнхенским клубом о новом контракте.

В текущем сезоне Роберт Левандовски отметился 42 забитыми мячами в 35 поединках. Его соглашение с «Баварией» истекает в 2023 году.