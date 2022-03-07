Мата может вернуться в Испанию

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата готов завершить многолетнее пребывание в Англии.

Контрактный договор 33-летнего футболиста с «красными дьяволами» истекает по окончании текущего сезона. По данным The Athletic, Мата намеревается покинуть Англию летом, чтобы продолжить карьеру в Испании. Как утверждает источник, несколько клубов Ла Лиги уже связались с игроком.

Хуан Мата перешёл в «Юнайтед» в январе 2014 года из лондонского «Челси» за 44,7 млн евро. В сезоне 2021-22 испанец принял участие лишь в 4 матчах команды во всех турнирах, ни разу не появившись на поле в рамках английской Премьер-лиги.