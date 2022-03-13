Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр получил очередную порцию критики после матча «Манчестер Юнайтед» с «Тоттенхэмом». На этот раз защитнику досталось от бывшего одноклубника по «Халл Сити» Ахмеда Аль-Мухаммади.

«Гарри был со мной в «Халл Сити», и, на мой взгляд, у него не тот уровень, чтобы быть капитаном «Манчестер Юнайтед». Команде нужен игрок с сильным характером, и я надеюсь, что следующий тренер отдаст капитанскую повязку Роналду, если он останется», - сказал он в интервью beIN Sports.

Аль-Мухаммади добавил, что, возможно, «Манчестер Юнайтед» - это клуб не уровня Макгуйара в качестве ношения капитанской повязки.