«Манчестер Юнайтед» претендует на форварда «Лиона»

Нападающий французского «Лиона» Мусса Дембеле может переехать в Англию.

«Красным дьяволам» с высокой вероятностью потребуются новый нападающий, поскольку контракт Эдинсона Кавани близится к истечению, а Криштиану Роналду и Маркус Рэшфорд не уверены в своём будущем в клубе.

Частью плана «Манчестер Юнайтед» по обновлению атаки в межсезонье может стать 25-летний Мусса Дембеле, представляющий «Лион». По данным Daily Mail, француз будет доступен за 30 млн евро, поскольку его контракт с «Олимпиком» истекает в следующем году.

Мусса Дембеле отметился 9 забитыми мячами в 19 поединках нынешнего розыгрыша Лиги 1 за «Лион».