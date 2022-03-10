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«Манчестер Юнайтед» претендует на форварда «Лиона»

10 Марта 2022 • 19:50 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
2.10 3.55 3.40
12.03 20:30

Нападающий французского «Лиона» Мусса Дембеле может переехать в Англию.

«Красным дьяволам» с высокой вероятностью потребуются новый нападающий, поскольку контракт Эдинсона Кавани близится к истечению, а Криштиану Роналду и Маркус Рэшфорд не уверены в своём будущем в клубе.

Частью плана «Манчестер Юнайтед» по обновлению атаки в межсезонье может стать 25-летний Мусса Дембеле, представляющий «Лион». По данным Daily Mail, француз будет доступен за 30 млн евро, поскольку его контракт с «Олимпиком» истекает в следующем году.

Мусса Дембеле отметился 9 забитыми мячами в 19 поединках нынешнего розыгрыша Лиги 1 за «Лион».

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Манчестер Юнайтед Мусса Дембеле
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