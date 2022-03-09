Варани уже тренируется с общей группой

Не за горами возвращение в состав «Манчестер Юнайтед» французского защитника Рафаэля Варана, который может сыграть уже в ближайшем матче английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма». В предыдущем матче Варан не смог помочь своему клубу из-за положительного теста на COVID-19, и в результате команда крупно проиграла землякам из «Манчестер Сити» со счетом 1:4. Также в общей группе работал и уругвайский форвард Эдинсон Кавани, в то время как Криштиану Роналду занимался по индивидуальной программе из-за обнаружившегося у него повреждения бедра, уточняет пресс-служба «Манчестер Юнайтед».