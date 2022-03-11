Погба собирается уйти из «МЮ» летом. На игрока претендуют три топ-клуба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба планирует сменить клуб в летний трансферный период.

Контракт француза с «Юнайтед» истекает 30 июня текущего года. 28-летний игрок намеревается покинуть клуб на правах свободного агента. Помимо «ПСЖ», о чьей заинтересованности известно давно, на подписание претендуют бывший клуб Погба – туринский «Ювентус» – и мюнхенская «Бавария», о чём сообщил авторитетный журналист Николо Скира.

Поль Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Его переход из «Ювентуса» обошёлся «красным дьяволам» в 105 млн евро. По данным источника, зарплата француза в «МЮ» составляет 17 млн евро в год.