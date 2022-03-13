Уже 16 лет кряду Роналду забивает не менее десяти голов в чемпионате

«Манчестер Юнайтед» обыграл в матче двадцать девятого тура английской Премьер-лиги столичный «Тоттенхэм», и все три мяча забил Криштиану Роналду. Первый из них стал для Роналду десятым в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги, и это уже шестнадцатый сезон кряду, в котором Роналду забивает по десять и более голов за сезон.

Впрочем, по факту его результативность еще выше - в последние двенадцать лет Роналду забивает не менее двадцати мячей за сезон, за это время он выступал в чемпионатах Испании и Италии. Летом прошлого года Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», в котором выступал в начале своей карьеры.