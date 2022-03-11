Бербатов порекомендовал защитника для «Манчестер Юнайтед»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов советует своему бывшему клубу обратиться к услугам Антонио Рюдигера из «Челси».

Контракт 29-летнего немца с лондонцами истекает летом, что даёт ему право уже сейчас вести переговоры с потенциальными работодателями.

По словам Бербатова, Рюдигер очень пригодился бы «красным дьяволам».

«У них пять центральных защитников, но дела обстоят не лучшим образом. Мой фаворит – Рюдигер. Думаю, он подойдёт «Юнайтед», поскольку он агрессивен и хорошо владеет мячом. Но, как мне кажется, он может сделать выбор в пользу клуба, который выигрывает трофеи, а у «МЮ» с этим проблемы», – приводит слова болгарина Daily Mail.

В сезоне 2021-22 Антонио Рюдигер провёл 39 матчей за «Челси», отметившись 3 голами и 4 результативными пасами.