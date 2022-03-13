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Конте: «Мы не заслужили поражения, но у «МЮ» есть Роналду»

13 Марта 2022 • 00:18 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
3:2
Тоттенхэм
окончен

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался об игре Криштиану Роналду, чей хет-трик принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «шпорами» (3:2).

«Речь идёт об игроке, который не впервые показал, что является исполнителем топ-класса. Роналду и Месси – два лучших футболиста своего времени. Когда вы играете против таких игроков, они могут решить всё в одиночку. Без Криштиану у «Юнайтед» не было бы столь удачного вечера», – сказал итальянский специалист в интервью Sky Sports.

Сегодняшняя победа над «Тоттенхэмом» позволила «Манчестер Юнайтед» забраться в четвёрку лидеров. «Шпоры» сохранили за собой седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Антонио Конте
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13.03  17:00 Эвертон ... Вулверхэмптон 2.46 3.25 3.10
13.03  17:00 Саутгемптон ... Уотфорд 1.74 4.00 4.60
13.03  17:00 Лидс ... Норвич 1.76 4.10 4.40
13.03  19:30 Арсенал ... Лестер 1.65 4.20 5.00
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