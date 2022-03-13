Конте: «Мы не заслужили поражения, но у «МЮ» есть Роналду»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался об игре Криштиану Роналду, чей хет-трик принёс «Манчестер Юнайтед» победу над «шпорами» (3:2).

«Речь идёт об игроке, который не впервые показал, что является исполнителем топ-класса. Роналду и Месси – два лучших футболиста своего времени. Когда вы играете против таких игроков, они могут решить всё в одиночку. Без Криштиану у «Юнайтед» не было бы столь удачного вечера», – сказал итальянский специалист в интервью Sky Sports.

Сегодняшняя победа над «Тоттенхэмом» позволила «Манчестер Юнайтед» забраться в четвёрку лидеров. «Шпоры» сохранили за собой седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.