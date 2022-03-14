Рангник: Санчо полностью адаптировался в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник считает, что полузащитник Джедон Санчо завершил период адаптации в «Манчестер Юнайтед».

«Все мы люди. Тот факт, что он стоил клубу кучу денег, еще не означает, что он будет играть на топ-уровне с самого начала. Для него было проблемой, адаптироваться к интенсивности футбола в Англии. Сейчас ему удалось это сделать», - сказал Рангник после матча с «Тоттенхэмом».

В игре 29-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» выиграл у «шпор» со счетом 3:2. Санчо отметился в ней результативной передачей.