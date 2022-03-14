Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рангник: Санчо полностью адаптировался в «Манчестер Юнайтед»

14 Марта 2022 • 08:40 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:2
Тоттенхэм
окончен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник считает, что полузащитник Джедон Санчо завершил период адаптации в «Манчестер Юнайтед».

«Все мы люди. Тот факт, что он стоил клубу кучу денег, еще не означает, что он будет играть на топ-уровне с самого начала. Для него было проблемой, адаптироваться к интенсивности футбола в Англии. Сейчас ему удалось это сделать», - сказал Рангник после матча с «Тоттенхэмом».

В игре 29-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» выиграл у «шпор» со счетом 3:2. Санчо отметился в ней результативной передачей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Джедон Санчо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
14.03  23:00 Кристал Пэлас ... Манчестер Сити 10.00 6.00 1.29
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Марта
09:13 · Англия. Премьер-лига
Экс-владелец «Челси» высказался о санкциях против клуба и Абрамовича
09:10 · Англия. Премьер-лига
Салах четвертый сезон подряд забивает 20+ голов в АПЛ
09:05 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» выиграл пять матчей кряду в АПЛ
08:47 · Англия. Премьер-лига
Тухель похвалил Хаверца за матч с «Ньюкаслом»
08:40 · Англия. Премьер-лига
Рангник: Санчо полностью адаптировался в «Манчестер Юнайтед»
08:10 · Англия. Премьер-лига
Джейми Реднапп: «Арсенал» организован блестяще
01:14 · Англия. Премьер-лига
Артета доволен игрой Эдегора
00:39 · Англия. Премьер-лига
Роджерс назвал Ремсдейла лучшим вратарем Англии
00:26 · Англия. Премьер-лига
Робинсон: С Холанном «Манчестер Сити» выйдет на новый уровень
00:04 · Англия. Премьер-лига
Джеррард: «Вест Хэм» преподал мне урок»
13 Марта
23:29 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард потребовал от своих игроков активизироваться
23:00 · Англия. Премьер-лига
Тухель: Нет никаких сомнений, что я останусь до конца сезона
22:56 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» установил собственный антирекорд по количеству очков
22:38 · Англия. Премьер-лига
Боуэн выбыл на две недели
22:11 · Англия. Премьер-лига
Фабиньо рассказал о том, как впервые встретил Моуринью
Все новости
Рекомендуем