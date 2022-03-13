Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник пошутил о хет-трике Роналду в матче против «Тоттенхэма».

Рангник отметил, что «возможно и дальше стоит отправлять Криштиану в Португалию, а потом давать ему несколько дней не тренироваться».

Наставник «МЮ» подчеркнул, что выпустил португальского нападающего на поле, поскольку Роналду тренировался перед матчем на том же уровне, что и раньше.

Благодаря хет-трику Криштиану Роналду «Манчестер Юнайтед» победил «Тоттенхэм» со счётом 3:2 в чемпионате Англии.