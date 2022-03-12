Восстановившийся после травмы Роналду выйдет в основе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Тоттенхэмом»

37-летний Криштиану Роналду выйдет на поле с первых минут в матче 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором его «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Тоттенхэмом».

Напомним, что в прошлом туре Роналду не играл в матче с «Манчестер Сити» (1:4) по причине травмы бедра. Многие манкунианцы тогда остались очень разочарованными, что Криштиану не присутствовал на матче хотя бы на трибунах, приняв решение улететь в Португалию.

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Теллес, Магуайр, Варан, Далот, Фред, Матич, Погба, Санчо, Рашфорд, Роналду.

Стартовый состав «Тоттенхэма»: Льорис, Дэвис, Ромеро, Регилон, Доэрти, Дайер, Хейбьерг, Бентанкур, Мин, Кулушевски, Кейн.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» начнётся в 20:30 по московскому времени. За его событиями вы сможете следить в прямой трансляции на сетевом издании LiveResult.Ru.