Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Восстановившийся после травмы Роналду выйдет в основе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Тоттенхэмом»

12 Марта 2022 • 19:52 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
2.10 3.55 3.40
Через 0 ч. 2 мин.

37-летний Криштиану Роналду выйдет на поле с первых минут в матче 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором его «Манчестер Юнайтед» сыграет дома с «Тоттенхэмом».

Напомним, что в прошлом туре Роналду не играл в матче с «Манчестер Сити» (1:4) по причине травмы бедра. Многие манкунианцы тогда остались очень разочарованными, что Криштиану не присутствовал на матче хотя бы на трибунах, приняв решение улететь в Португалию.

Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Теллес, Магуайр, Варан, Далот, Фред, Матич, Погба, Санчо, Рашфорд, Роналду.

Стартовый состав «Тоттенхэма»: Льорис, Дэвис, Ромеро, Регилон, Доэрти, Дайер, Хейбьерг, Бентанкур, Мин, Кулушевски, Кейн.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм» начнётся в 20:30 по московскому времени. За его событиями вы сможете следить в прямой трансляции на сетевом издании LiveResult.Ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Брайтон 0:2 Ливерпуль 6.30 4.50 1.50
окончен Брентфорд 2:0 Бёрнли 2.15 3.25 3.65
12.03  20:30 Манчестер Юнайтед ... Тоттенхэм 1.91 3.85 3.95
13.03  17:00 Вест Хэм ... Астон Вилла 1.87 3.90 4.00
13.03  17:00 Челси ... Ньюкасл 1.21 0.00 0.00
13.03  17:00 Эвертон ... Вулверхэмптон 2.46 3.25 3.10
13.03  17:00 Саутгемптон ... Уотфорд 1.74 4.00 4.60
13.03  17:00 Лидс ... Норвич 1.76 4.10 4.40
13.03  19:30 Арсенал ... Лестер 1.65 4.20 5.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
20:21 · Англия. Премьер-лига
Рангник высказался о важности матчей против «Тоттенхэма» и «Атлетико» для «Манчестер Юнайтед»
20:19 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» ведёт переговоры о новом контракте с Кейта
20:01 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» обыграл «Бёрнли», Кристиан Эриксен отдал голевой пас
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
19:52 · Англия. Премьер-лига
Восстановившийся после травмы Роналду выйдет в основе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Тоттенхэмом»
19:51 · Англия. Премьер-лига
Кейн по-прежнему интересен «Манчестер Сити»
19:35 · Англия. Премьер-лига
СМИ: Почеттино может оказаться в «Манчестер Сити»
19:26 · Англия. Премьер-лига
Мерсон: Невешу нужно уходить в «Арсенал»
19:14 · Англия. Премьер-лига
Агент: Нубель останется в «Монако»
18:26 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» начала переговоры по переходу Мелье
18:11 · Англия. Премьер-лига
Вратаря «Брайтона» раскритиковали за фол против Луиса Диаса
17:39 · Англия. Премьер-лига
Сёмин – о санкциях в отношении «Челси»: «Это решение не против Абрамовича, это решение против футбола в принципе»
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» – «Бёрнли»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:0
17:24 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» вновь сократил отставание от «Манчестер Сити»
15:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» уведомил правительство Великобритании, что может не доиграть сезон из-за финансовых проблем 2
Все новости
Рекомендуем