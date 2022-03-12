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Хави отказал «МЮ» перед назначением в «Барселону»

12 Марта 2022 • 21:26 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Тоттенхэм
2.10 3.55 3.40
2-й тайм

Первым европейским клубом в тренерской карьере Хави Эрнандеса мог стать «Манчестер Юнайтед».

Англичане подыскивали нового наставника, когда потеряли уверенность в способности Уле Гуннара Сульшера достичь результата. В ноябре место норвежца занял Ральф Рангник, однако ранее руководители «красных дьяволов» связывались с Хави.

Знаменитый испанец, возглавлявший на тот момент катарский «Аль-Садд», не стал рассматривать предложение «Юнайтед», поскольку ждал возможности отправиться в «Барселону», информирует Goal.

Хави работает в «Барселоне» с ноября 2021 года. Под его руководством «сине-гранатовые» одержали 11 побед в 22 матчах во всех турнирах.

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Барселона Манчестер Юнайтед Хави Эрнандес
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТОТТЕНХЭМ
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13.03  17:00 Вест Хэм ... Астон Вилла 1.87 3.90 4.00
13.03  17:00 Челси ... Ньюкасл 1.21 0.00 0.00
13.03  17:00 Эвертон ... Вулверхэмптон 2.46 3.25 3.10
13.03  17:00 Саутгемптон ... Уотфорд 1.74 4.00 4.60
13.03  17:00 Лидс ... Норвич 1.76 4.10 4.40
13.03  19:30 Арсенал ... Лестер 1.65 4.20 5.00
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