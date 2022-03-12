Хави отказал «МЮ» перед назначением в «Барселону»

Первым европейским клубом в тренерской карьере Хави Эрнандеса мог стать «Манчестер Юнайтед».

Англичане подыскивали нового наставника, когда потеряли уверенность в способности Уле Гуннара Сульшера достичь результата. В ноябре место норвежца занял Ральф Рангник, однако ранее руководители «красных дьяволов» связывались с Хави.

Знаменитый испанец, возглавлявший на тот момент катарский «Аль-Садд», не стал рассматривать предложение «Юнайтед», поскольку ждал возможности отправиться в «Барселону», информирует Goal.

Хави работает в «Барселоне» с ноября 2021 года. Под его руководством «сине-гранатовые» одержали 11 побед в 22 матчах во всех турнирах.