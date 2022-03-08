Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду обзавёлся телохранителями

08 Марта 2022 • 21:07 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
2.03 3.60 3.50
12.03 20:30

Вне всяких сомнений, сейчас Криштиану Роналду переживает не самое простое и спокойное время в своей карьере, это видно и по его упавшей результативности, и по результатам команды, в которой он выступает. Роналду пропустил дерби против «Манчестер Сити», и для команды оно закончилось самым печальным образом - она проиграла со счетом 1:4. Разъяренный Роналду даже вылетел в Португалию, но через день, в понедельник, он вернулся в Англию и приступил к тренировкам.

Однако, как сообщает The Sun, теперь Роналду зачем-то сопровождают телохранители. Что это может значит. источник не сообщает - возможно, в это неспокойное время чуткий Роналду почувствовал опасность даже в благополучной Западной Европе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Марта
21:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» включился в борьбу за Джеда Спенса
21:07 · Англия. Премьер-лига
Роналду обзавёлся телохранителями
20:51 · Англия. Премьер-лига
«МЮ»: «Милинкович-Савич – идеальная замена Погба»
20:10 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон может заменить Роналду в «МЮ»
20:08 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» намерен приобрести Рюдигера
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может не выйти в Лигу чемпионов, даже если попадет в ТОП-4
19:43 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» предложила Кристенсену контракт до 2027 года
19:22 · Англия. Премьер-лига
Берарди мог перейти в «Челси»
18:56 · Англия. Премьер-лига
Невилл отдает предпочтение «Ливерпулю» в битве АПЛ
18:22 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» подыскивает замену Аллегри
18:04 · Англия. Премьер-лига
Эдерсон верит что «Сити» может выиграть «требл» и хвалит Фернандиньо
17:19 · Англия. Премьер-лига
Кейн: «Конте — фантастический тренер»
15:59 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Тоттенхэма» призвал Кейна уйти из команды
15:26 · Англия. Премьер-лига
Игрокам «Арсенала» пообещали огромные бонусы за попадание в Лигу чемпионов
15:11 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Ньюкасла» планирует провести чистку состава
Все новости
Рекомендуем