Роналду обзавёлся телохранителями

Вне всяких сомнений, сейчас Криштиану Роналду переживает не самое простое и спокойное время в своей карьере, это видно и по его упавшей результативности, и по результатам команды, в которой он выступает. Роналду пропустил дерби против «Манчестер Сити», и для команды оно закончилось самым печальным образом - она проиграла со счетом 1:4. Разъяренный Роналду даже вылетел в Португалию, но через день, в понедельник, он вернулся в Англию и приступил к тренировкам.

Однако, как сообщает The Sun, теперь Роналду зачем-то сопровождают телохранители. Что это может значит. источник не сообщает - возможно, в это неспокойное время чуткий Роналду почувствовал опасность даже в благополучной Западной Европе.