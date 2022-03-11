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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду недоволен руководством «МЮ»

11 Марта 2022 • 10:37 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Тоттенхэм
2.08 3.60 3.40
12.03 20:30

Как сообщает Daili Mail, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был озадачен тем, что руководство «МЮ» назначило временного главного тренера после увольнения Оле-Гуннара Сульшера.

Напомним, норвежец был отправлен в отставку в ноябре прошлого года. В конце месяца «красных дьяволов» возглавил Ральф Рангник, который до этого был руководителем московского «Локомотива» по спорту и развитию. Однако в заявлении манкунианцев говорится, что немецкий специалист будет работать с командой лишь до конца нынешнего сезона, после чего перейдёт на должность консультанта клуба.  

В качестве кандидатов на должность постоянного тренера «Манчестер Юнайтед» назывались Эрик тен Хаг и Маурисио Почеттино.  

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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Комментарии (1)
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Манкунианец76
11 Марта 2022 в 10:42
Так недоволен или озадачен????У вас там что,новости горячие по МЮ закончились что ли????
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