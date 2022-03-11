Роналду недоволен руководством «МЮ»

Как сообщает Daili Mail, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был озадачен тем, что руководство «МЮ» назначило временного главного тренера после увольнения Оле-Гуннара Сульшера.

Напомним, норвежец был отправлен в отставку в ноябре прошлого года. В конце месяца «красных дьяволов» возглавил Ральф Рангник, который до этого был руководителем московского «Локомотива» по спорту и развитию. Однако в заявлении манкунианцев говорится, что немецкий специалист будет работать с командой лишь до конца нынешнего сезона, после чего перейдёт на должность консультанта клуба.

В качестве кандидатов на должность постоянного тренера «Манчестер Юнайтед» назывались Эрик тен Хаг и Маурисио Почеттино.