Рангник назвал самого перспективного тренера для «Манчестер Юнайтед»

Нынешний наставник «Манчестер Юнайтед», немецкий специалист Ральф Рангник назвал тренера, который, по его мнению, обладает наибольшим профессиональным потенциалом. Рангник особо выделил наставника «Аякса» Эрика тен Хага, рекомендовав его вместо себя на роль будущего тренера «Манчестер Юнайтед».

- Мы еще не обсуждали будущее и не анализировали кандидатов. Не было и собеседований, подчеркну, но Эрик тен Хаг, вне всяких сомнений, один из лучших тренеров Европы. Я не знаком с ним лично, но его результаты говорят сами за себя, - пояснил Рангник, слова которого цитирует Sky Sports UK.