Люк Шоу готов продлить контракт с «МЮ»

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу открыт к обсуждению нового контракта с клубом.

Соглашение 26-летнего англичанина с «Юнайтед» рассчитано до лета 2023 года, но у клуба есть опция продления договора на один год.

Шоу пока не определился со своим долгосрочным будущим на 100%, но в настоящее время полностью удовлетворён положением в «МЮ». Текущая зарплата фулбека составляет 150 тыс фунтов в неделю, однако руководство «красных дьяволов» может предложить ему более выгодные условия, о чём сообщает The Guardian.

Люк Шоу выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. В текущем сезоне он провёл 26 матчей во всех соревнованиях, отметившись 5 голевыми передачами.