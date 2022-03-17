Роналду уже определился с клубом, в котором будет выступать в следующем сезоне

Португальский нападающий Криштиану Роналду определился с командой, цвета которой будет защищать в следующем сезоне-2022/23.

Ранее английские СМИ неоднократно утверждали, что 37-летний португалец покинет «МЮ», если команда в следующем сезоне не будет выступать в групповом этапе Лиги чемпионов.

Вероятность такого события увеличилась после вылета «красных дьяволов» из 1/8 финала Лиги чемпионов. Команда по сумме двух матчей уступила «Атлетико» (1:1, 0:1).

Несмотря на это, Роналду намерен доработать текущий контракт с «Манчестер Юнайтед», который рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл 33 матча во всех турнирах за «МЮ», забил 18 голов и отдал 3 результативные передачи.