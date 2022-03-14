Ширер: «Без Роналду у «МЮ» были бы проблемы»

Лучший бомбардир в истории АПЛ поделился своим мнением о значимости Криштиану Роналду для «Манчестер Юнайтед».

Игра 37-летнего португальца в текущем сезоне была предметом постоянной критики, однако это не помешало форварду оформить хет-трик в матче прошедшего тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (3:2).

«Несколько недель назад я сказал, что без Роналду у «Юнайтед» были бы серьёзные проблемы – и субботняя игра наглядно показала, почему, – считает известный в прошлом английский нападающий. – Для меня его хет-трик не стал неожиданностью, ведь он делает это уже много лет – у него 59 хет-триков. Это был отличный ответ всем критикам», – цитирует Алана Ширера Mirror.

В нынешнем розыгрыше АПЛ на счету Криштиану Роналду 12 голов в 24 матчах.