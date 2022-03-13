Рангник объяснил, почему выпустил Роналду в стартовом составе

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник выразил мнение об игре Криштиану Роналду во встрече минувшего тура АПЛ против «Тоттенхэма». Португалец забил в этом матче три мяча.

В интервью BBC немецкий тренер отметил, что в четверг Роналду хорошо проявил себя на тренировке, и это сподвигло Рангника выпустить португальского форварда на поле в стартовом составе, однако настолько высокой результативности от него не ожидалось.

Рангник подчеркнул, что когда у такого футболиста как Роналду возникают трудности, это является настоящим вызовом. По мнению немца, у Криштиану есть все качества для того, чтобы выступать за команду уровня «МЮ», и это именно то, что нужно манкунианцам для достижения успеха в текущем сезоне.

Напомним, матч с «Тоттенхэмом» состоялся в рамках 29-го тура АПЛ и закончился победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:2.