Роналду забил свой 100-й гол в карьере в отрезке с 1-й до 15-й минуты матча

«Манчестер Юнайтед» обыграл в матче двадцать девятого тура английской Премьер-лиги столичный «Тоттенхэм», и все три мяча забил Криштиану Роналду. Первый из них португалец отправил в ворота соперника на двенадцатой минуте, и это был сотый гол в карьере Роналду, забитый в отрезок с первой по пятнадцатую минуту матча. Ниже - полная статистика Криштиану по отрезкам матча и количеству забитых голов.

1-15 - 100

16-30 - 125

31-45 - 129

46-60 - 121

61-75 - 134

76-90 - 192

Больше всего голов Роналду забивал в заключительной фазе матчей, что лестно говорит об его физической форме и мотивации.